Порт Ашдода будет сотрудничать со стартапами

Организована специальная программа для создания акселератора стартапов. Программа и подтверждение возможности ее реализации продлятся с марта по сентябрь 2022 года.

Стало известно о том, что венчурный инвестиционный фонд Global 500, а также порт города Ашдод будут объединять усилия для того, чтобы запустить пилотный проект акселератора стартапов.

Об этом сообщает Israel Defense.

Для того, чтобы принять участие в программе, сформированная комиссия выберет 14 стартапов. Они смогут провести эксперимент и проверить возможность эффективного взаимодействия с аэропортом Ашдода. Для демонстрации своих возможностей им дадут от 5 до 6 месяцев.

Во время первого набора предпочтения будут отдаваться стартапам, которые работают в сфере энергетики, а также судоходства, морских операций и логистики. Участникам предоставят возможность пройти обучение, которое будет длится 12 недель.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

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