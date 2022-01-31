В Израиле ожидается резкое повышение тарифа на электроэнергию

В прошлом месяце Управление электроэнергии сообщило о предстоящем повышении тарифа на 4,9%, но с первого февраля, израильтянам придется платить за киловатт-час на 5,7% больше, чем сегодня.

По словам экспертов, главным факторов повышения тарифов является удвоение стоимости угля на мировом рынке. Так, значительная часть топлива на производство электроэнергии в Израиле приходится на уголь.

Примечательно, что тариф вырос бы даже на 10 процентов, если бы не некоторые факторы. Так, хорошо укрепился шекель по отношению к доллару. Также свою роль сыграло развитие «зеленой» энергетики в стране, а также продажа электростанции «Хагит Мизрах» (часть выручки смогли «получить» потребители).

Важно, что повышение тарифа на электроэнергию в конечном итоге приведет к повышению стоимости всех товаров, включая воду.

Сообщается, что во многих европейских странах с первого февраля тарифы на электроэнергию вырастут на более чем 10 процентов.

Ранее Курсор сообщал, что Израиль запускает программу стоимостью 70 млн долларов для развития технологического предпринимательства.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в Израиле стремительно дорожают огурцы.

Еще напомним, что правительство повысит минимальную заработную плату до 6 тысяч шекелей.

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