Посадка деревьев в Негеве возобновляется под усиленной охраной

В среду утром посадка деревьев в пустыне Негев была возобновлена.

Израильский национальный фонд Керен а-Каемет в среду утром возобновил посадку деревьев в Негеве, несмотря на неоднозначную реакцию со стороны арабских депутатов, сообщают израильские СМИ.

По словам Макора Ришона возобновление посадки происходит под усиленной охраной после протестов накануне вечером.

«Мы продолжим посадку по мере необходимости», — заявил министр строительства и жилищного строительства Зеэв Элькин.

Что касается негативной реакции со стороны партнера по коалиции Раама, Элькин отметил, что они решат эту «политическую проблему».

«Я понимаю давление бедуинского сектора на Раама», — заявил министр, но добавил, что земля находится в государственной собственности, а не в частной собственности арабов.

«Я выступаю за решение проблем путем диалога», — продолжил он и сказал, что использование политического давления лидером «Раам» Мансуром Аббасом сейчас «законно».

Однако он добавил, что, по словам Уоллы, для возобновления посадки деревьев не требовалось разрешения Раама.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что бедуины устроили беспорядки в ответ на посадку деревьев в Негеве.

Волнения вызваны работами Керен а-Каемет по лесопосадке в Негеве. Бедуины утверждают, что работы идут на их сельскохозяйственных угодьях.

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