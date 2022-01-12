Бедуины устроили беспорядки в ответ на посадку деревьев в Негеве

Волнения вызваны работами Керен а-Каемет по лесопосадке в Негеве. Бедуины утверждают, что работы идут на их сельскохозяйственных угодьях.

Сообщается, что бедуины жгли автомобили и покрышки у шоссе 25 в районе Мисгав Шалом. Также произошли столкновения десятков молодых людей в масках с полицейскими, двое из которых легко ранены.

Об этом сообщает новостное интерент-издание «Israelinfo».

Кроме того, машинист поезда вынужден был остановить состав в районе Беэр-Шевы — он успел увидеть на рельсах камни, которые там, по-видимому, установили бедуины.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что около трети израильтян отказываются принимать таблетки от COVID-19.

По мнению экспертов, люди считают, что таблетки от вируса COVID-19, как раньше вакцины, в данный момент — недостаточно проверенный препарат.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.