После 15-летнего перерыва: в Израиле утвердят регулярные рейсы в Турцию

В прошлом месяце израильские авиакомпании Israir и Arkia подали официальные запросы на выполнение ежедневных прямых рейсов в Стамбул.

В воскресенье, 4 сентября, правительство Израиля проведет заседание, на котором проголосует за установление регулярных авиаперелетов с Турцией после длительного перерыва.

Об этом сообщает издание «Детали».

Стороны решили укрепить двусторонние связи и восстановить дипломатические отношения в полном объеме, в частности в вопросах, касающихся авиаперевозок.

В рамках предполагаемого решения минтранспорта уведомит Управление гражданской авиации Турции о завершении внутренних процедур, необходимых в Израиле для установления регулярного авиасообщения между странами.

Отметим, что в прошлом месяце, после 15-летнего перерыва, израильские авиакомпании Israir и Arkia подали официальные запросы на выполнение ежедневных прямых рейсов в Стамбул. Возможность возобновить перелеты рассматривает также компания «Эль-Аль». Официальным предлогом для приостановки авиасообщения ранее были разногласия по вопросу об охране самолетов и пассажиров.

«Курсор» писал ранее, что 7 июля 2022 года Израиль и Турция подписали новое соглашение об авиаперевозках. Оно стало первым с 1951 года. Документ позволяет израильским авиакомпаниям возобновить полеты в Турцию, что станет важной вехой в развитии отношений двух стран.

Еще мы писали, что авиакомпания Delta Airlines возобновляет рейсы в Тель-Авив.