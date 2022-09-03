После 15-летнего перерыва: в Израиле утвердят регулярные рейсы в Турцию

В воскресенье, 4 сентября, правительство Израиля проведет заседание, на котором проголосует за установление регулярных авиаперелетов с Турцией после длительного перерыва.
Об этом сообщает издание «Детали».
Стороны решили укрепить двусторонние связи и восстановить дипломатические отношения в полном объеме, в частности в вопросах, касающихся авиаперевозок.
В рамках предполагаемого решения минтранспорта уведомит Управление гражданской авиации Турции о завершении внутренних процедур, необходимых в Израиле для установления регулярного авиасообщения между странами.
Отметим, что в прошлом месяце, после 15-летнего перерыва, израильские авиакомпании Israir и Arkia подали официальные запросы на выполнение ежедневных прямых рейсов в Стамбул. Возможность возобновить перелеты рассматривает также компания «Эль-Аль». Официальным предлогом для приостановки авиасообщения ранее были разногласия по вопросу об охране самолетов и пассажиров.
«Курсор» писал ранее, что 7 июля 2022 года Израиль и Турция подписали новое соглашение об авиаперевозках. Оно стало первым с 1951 года. Документ позволяет израильским авиакомпаниям возобновить полеты в Турцию, что станет важной вехой в развитии отношений двух стран.
Еще мы писали, что авиакомпания Delta Airlines возобновляет рейсы в Тель-Авив.