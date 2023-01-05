Опасно для здоровья: в Израиле запретили ряд средств для выпрямления волос

Минздрав отменил лицензию на продажу этих средств с 1 января.

Средства для выпрямления волос, которые содержат глиоксиловую кислоту, запрещены для использования в Израиле. Такое решение было принято министерством здравоохранения.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Несмотря на то, что средства пользовались большой популярностью, их использование может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности вызвать тяжелую почечную недостаточность. А этот побочный эффект предоставляет угрозу для жизни.

Такое вредное воздействие косметического средства было выявлено представителями специальной комиссии минздрава, которые изучили более 20 зарегистрированных в течение 2 лет случаев тяжелых побочных эффектов, возникших у женщин при использовании жидкости, выпрямляющей кудрявые локоны. Все эти средства имели в составе глиоксиловую кислоту, которая вызывала проблемы с почками.

С 1 января лицензия на поставку этих средств в Израиль была аннулирована.

«Курсор» писал ранее, что доктор-дерматолог Ринки Капур рассказал про лучшие домашние средства, с помощью которых можно выпрямить волосы.

Еще мы писали, что некоторые продукты могут помочь в профилактике облысения, а другие — вызывают сильное выпадение волос. Если такая проблема вам знакома — обязательно пересмотрите свой рацион.