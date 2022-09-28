Посол Израиля передал детской больнице Киева медицинское оборудование

Среди оборудования – диагностические и хирургические устройства, которые будут использоваться для медицинской помощи маленьким украинцам.

Украина и Израиль продолжают сотрудничать в медицинской сфере. Недавно одной из детских больниц Киева привезли современное медицинское оборудование на 1,09 млн долларов. Его передал посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург отметила, что Израиль передал больнице диагностические и хирургические устройства, которые будут использоваться для помощи маленьким украинцам.

По ее словам, многие семьи с детьми выехали из Киева из-за войны, но постепенно начинают возвращаться, поэтому количество обращений к педиатрам в городе растет с каждым месяцем.

Валентина Гинзбург рассказала, что в больнице, которой предоставляет помощь Израиль, в марте текущего года лечение прошло более 100 детей, а с начала сентября — уже 745. Такая ситуация наблюдается и в других стационарных отделениях.

Она выразила благодарность израильским коллегам за то, что они помогают обновлять в медицинском учреждении Киева материально-техническую базу, тем самым оказывая стране моральную поддержку.

«Курсор» писал ранее, что Израиль принял на лечение первых украинских военнослужащих, получивших тяжелые ранения на войне.