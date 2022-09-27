Израиль принял на лечение первых тяжелораненых украинских военных

Первыми в госпиталь Шеба в Тель-ха-Шомер прибыли двое бойцов Вооруженных Сил Украины с ампутациями рук.

Израиль принял на лечение первых украинских военнослужащих, получивших тяжелые ранения в ходе боевых действий в войне против россии*.

Об этом информирует портал Maariv.

Как стало известно, первыми в госпиталь Шеба в Тель-ха-Шомер прибыли двое украинских военных с ампутациями рук. Обоим предстоит реабилитация и установка протезов.

Отмечается, что по инициативе Минздрава и при содействии МИДа в ближайшие недели система здравоохранения Израиля получит боевых раненых из зоны боевых действий в Украине. Это около 20 пострадавших с тяжелыми ампутациями конечностей, требующими комплексной реабилитации, дополнительных операций и протезирования.

Как сообщал Курсор, по версии издания The Jerusalem Post, президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным евреем 2022 года.

«Его стойкость и отвага стали легендарными и принесли ему сравнение с Уинстоном Черчиллем. Мало доказательств того, что он действительно сказал «мне нужны боеприпасы, а не такси», когда президент США Джо Байден предложил эвакуировать его из Киева, но казалось, что он что-то сказал, и этого было достаточно, чтобы цитата стала вирусной», – говорится в публикации.

Издание напоминает, что Зеленский родился в еврейской семье, отец его деда и трое братьев были убиты во время Холокоста. В подростковом возрасте ему предложили стипендию для обучения в Израиле, от которой отец заставил его отказаться.

Тот факт, что Зеленский был евреем, не играл никакой роли в его предвыборной кампании 2019 года, и сам кандидат преуменьшил это, заявив, что «то, что я еврей, — это примерно 20-й вопрос среди моих характеристик».

Как ранее информировал Курсор, Зеленский заявил, что шокирован отсутствием помощи Украине со стороны Израиля.