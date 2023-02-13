Посол Израиля прокомментировал слова Нетаниягу о передаче «определенной помощи» украинским военным

Чрезвычайный и уполномоченный посол Израиля в Украине Михаил Бродский дал новое интервью, в котором высказался по ряду тем, связанных с войной в Украине.

Об этом сообщает YouTube-канал «Ми – Україна».

Собеседник вспомнил о недавних словах премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что Израиль рассматривает передачу Украине «некоторых военных вещей». Журналист спросил у дипломата, значит ли это пересмотр политики Иерусалиме в отношении предоставления Киеву оружия для борьбы с *россией.

«Это означает ровно то, что сказал премьер-министр – что в данный момент он рассматривает позицию Израиля в отношении сотрудничества с Украиной в вопросах обороны, в вопросах поставок оборонных технологий. О чем конкретно идет речь – я не знаю», – ответил Бродский.

В ответ ведущий попросил посла уточнить, что именно в Израиле обычно обозначают «военными вещами».

«Это может быть «все что угодно»…оборонные технологии, оборудование, которое условно говоря не стреляет и не взрывается, это могут быть системы противовоздушной обороны», – сказал Бродский и добавил, что Нетаниягу, по его мнению, «рассматривает самые разные возможности».

Дипломат не стал говорить о подробностях, потому что их пока что нет. Также он в очередной раз напомнил, что система «Железный купол» не подходит Украина (о причинах этого читайте в нашем материале), а потому «вопрос снят с повестки дня».

Журналист спросил, значат ли недавние комментарии Нетаниягу то, что позиция Израиля в отношении Украины может принципиально измениться, на что Бродский ответил отрицательно. По его мнению, Иерусалим продолжит поддерживать Киев и действовать в рамках «красных линий».

Также «Курсор» сообщал, что Бродский рассказал, какова позиция Иерусалима по поводу войны в Украине.

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