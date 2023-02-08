Посол Израиля рассказал, подходит ли Украине «Железный купол»

Чрезвычайный и уполномоченный посол Израиля в Украине Михаил Бродский высказался о том, почему Украине не подойдет система «Железный купол», чтобы защищаться от агрессии *россии.

Об этом он сообщил в интервью Василию Голованову.

Дипломат сослался на слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который сказал, что его стране не подходит эта тактическая система ПРО.

«Это было понятно с первого дня войны. «Железный купол» – это система действительно хорошая, но эффективная лишь против ракет малого радиуса действия, которые стреляют на несколько десятков километров. И очень дорогостоящая. По всем этим причинам эта система Украине не подходит», – отметил Бродский.

В ходе беседы журналист упомянул, что Израиль подтвердил предоставление Украины помощи в виде системы раннего оповещения ракетной угрозы. По словам посла, впервые о том что эту систему Иерусалим готов предоставить и адаптировать для украинских нужд, сказал бывший министр обороны Бени Ганц.

«Это довольно сложная система и довольно серьезная технология, которая в Израиле работает уже не один год и доказала свою эффективность», – заявил Бродский.

Он добавил, что система раннего оповещения позволяет более-менее точно предсказать, куда именно летит ракета, ограничить радиус попадания ракеты и знать, что можно предпринять для сбития и нейтрализации угрозы. Необходимость её адаптации под нужды Украины состоит в том, что площадь этой страны в несколько раз больше, чем Израиль.

Ранее Нетаниягу заявил, что Израиль может передать «Железный купол» Украине.

«Курсор» сообщал, что украинские военнослужащие прибыли в Израиль.

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