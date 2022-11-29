Посол Израиля раскритиковал заявления израильского режиссера на индийском кинофестивале

Посол Израиля в Индии Наор Гилон обрушился с критикой на израильского режиссера, который вызвал полемику, когда раскритиковал популярный индийский фильм об исходе кашмирских индуистов в 1990-х годах из региона, находящегося под управлением Индии, как «вульгарную пропаганду».

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Завершая 53-й Международный кинофестиваль Индии (IFFI) в понедельник, 28 ноября, режиссер Надав Лапид, который был председателем жюри этого мероприятия, сказал, что его удивила представленность на фестивале фильме «Кашмирские файлы» индийского продюсера Вивека Агнихотри.

Создатели картины заявили, что он разоблачает то, что они называют «геноцидом» индусов в этом регионе, и сравнили его с голливудским фильмом о Холокосте «Список Шиндлера». Но многие критики, в том числе некоторые из ведущих режиссеров Болливуда, назвали его вызывающим разногласия, полным фактических неточностей и провокационным.

Выступая от имени жюри, Лапид сказал на церемонии закрытия мероприятия, что 14 из 15 представленных на фестивале фильмов «вызвали живые дискуссии», но добавил, что «все мы были встревожены и шокированы», увидев «Кашмирские файлы».

«Нам показалось, что это пропагандистский и вульгарный фильм, который не подходит для художественной и конкурсной части такого престижного кинофестиваля», — сказал он.

Лапид сказал, что ему было «полностью комфортно делиться этими чувствами» на сцене, «поскольку чувства, которые мы испытали на этом фестивале, действительно могут принять критическую дискуссию, которая необходима для искусства и для жизни».

«Вам должно быть стыдно. В индийской культуре говорят, что гость подобен Богу. Вы самым худшим образом злоупотребили приглашением Индии возглавить судейскую коллегию, а также доверием, уважением и теплым гостеприимством, которые они оказали вам. Я не эксперт в области кино, но я знаю, что бестактно и самонадеянно говорить об исторических событиях до их глубокого изучения, и которые являются открытой раной в Индии, потому что многие из вовлеченных все еще здесь и все еще расплачиваются», ‒ заявил Гилон.

«Курсор» сообщал о том, что израильский режиссер получил престижную награду.