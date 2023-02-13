Посол Израиля рассказал, как чувствуют себя в стране репатрианты из россии

Чрезвычайный и уполномоченный посол Израиля в Украине Михаил Бродский дал новое интервью, в котором, среди всего прочего, коснулся темы репатриации из *россии.

Об этом сообщает YouTube-канал «Ми – Україна».

Журналистка спросила у дипломата: «Как чувствуют себя россияне на территории Израиля?». По словам Бродского, Израиль является особой страной, куда также приезжают жить россияне в рамках «Закона о возвращении».

«Это евреи или потомки евреев, которые получили израильское гражданство в соответствии с законом. Они чувствуют себя так же, как и все остальные израильтяне. Так же, как чувствуют себя украинцы, которые переехали жить в Израиль и получили израильское гражданство, так же, как чувствуют себя аргентинцы, французы или американцы. Это прежде всего евреи, они приехали к себе домой и получили израильское гражданство. В этом смысле никакой разницы нет», – заявил посол.

Собеседница уточнила, что она подразумевает россиян, которые приехали в Израиль после 24 февраля, дня начала полномасштабной войны в Украине. Бродский ответил, что в Израиле не существует такого термина как «беженцы», потому что прежде всего речь идет о евреях и их потомках, которые приезжают и живут как полноправные граждане.

«Все израильтяне – это прежде всего граждане страны, обладающие равными правами. Непринципиально, кто и откуда приехал. Я хотел бы предостеречь от параллели, которую иногда стараются проводить. Например, о том, что все, приехавшие из россии, поддерживают россию. Это вообще не так. В Израиль приехали Максим Галкин и Алла Пугачева, которые не поддерживают позицию россии в отношении войны и выступают против. Таких очень много, поэтому в данном случае параллели не стоит проводить и не стоит пытаться вешать ярлыки на людей, которые приехали из той или другой страны. Очень часто можно ошибиться в этом смысле», – добавил он.

В этом же интервью посол Израиля оценил по 10-бальной шкале помощь Украине, которую предоставляет Иерусалим.

Также «Курсор» сообщал, что Бродский рассказал, какова позиция Иерусалима по поводу войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!