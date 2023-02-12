Посол Израиля оценил по 10-бальной шкале помощь Украине, которую предоставляет Иерусалим

Чрезвычайный и уполномоченный посол Израиля в Украине Михаил Бродский дал новое интервью, в котором высказался по ряду тем, связанных с войной в Украине.

Об этом сообщает YouTube-канал «Ми – Україна».

Журналистка попросили у дипломата дать оценку «От 1 до 10» той помощи, которую Израиль предоставляет Украине. Бродский ответил, что оценивает ее на 8 баллов. Он добавил, что является заинтересованным лицом, но также осведомленным, потому что знает, насколько «активно и эффективно» Иерусалим помогает Киеву «с первого дня войны».

По его словам, это прежде всего помощь, касающаяся медицины, а именно полевой госпиталь, лечение, протезирование раненых военнослужащих, лечение детей с онкологическими заболеваниями, медикаменты, медицинское оборудование, продовольствие, пресная вода, генераторы и так далее.

«Очень важная помощь, о которой часто забывают – подготовка кадров для помощи Украине. Это психологи, социальные работники», – сказал он.

Бродский напомнил, что за время войны сотни человек побывали в Израиле и обучались по израильским программам, по линии МИД, обучались работе с людьми, страдающими от синдрома постравмы, обучались по теме реабилитации, а также проходили обучение по теме водоснабжения, адаптации системы школьного образования ситуации военных угроз. По его словам, эти темы очень важны для Украины, особенного для того периода, когда она будет восстанавливаться после войны.

Также отметим, что разговор начался с того, что собеседник попросил Бродского прокомментировать слова бывшего премьер-министра Нафтали Беннета о том, что он якобы просил *путина не убивать Зеленского, который прятался в секретном бункере, чтобы избежать убийства.

«Я не думаю, что его слова нуждаются в какой-то реакции или оценке. Я бы не стал преувеличивать значение его слов, потому что сегодня Беннет не влияет на израильскую политику и не является действующим политиком. Давайте просто оставим эти высказывания», – сказал он.

Также «Курсор» сообщал, что Бродский рассказал, какова позиция Иерусалима по поводу войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!