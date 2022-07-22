Посол Израиля в Украине: Я не советую евреям приезжать в Умань в этом году

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский два месяца назад поднял израильский флаг возле здания посольства в Киеве. Сотрудники посольства, которые переехали работать из Польши после российского вторжения, теперь работают по двухнедельному графику: половина месяца в украинской столице и половина в Варшаве.

В интервью «Едиот Ахронот» посла Бродского спросили, можно ли поехать в Умань на предстоящий Рош ха-Шана, и он сказал: «На этой неделе я провел переговоры по этому вопросу с главами украинского правительства. Решение по Рош ха-Шана еще не принято, но важно подчеркнуть, что Украина находится в состоянии войны и обеспечить безопасность молящихся будет очень сложно. Поэтому, вне зависимости от решения в Киеве, в этом году я бы посоветовал всем израильтянам не приезжать в Украину», — подчеркивает посол.

Бродского также спросили, как поддерживаются отношения между посольством Израиля и теми, кто имеет право на алию в районах, которые больше не находятся под контролем Киева. «Мы находимся в тесном контакте с еврейской общиной, — сказал он. — В первые месяцы войны вместе с жителями общины мы помогли эвакуировать более 15 тысяч израильтян и евреев. К счастью для нас, на оккупированных россией* территориях евреев почти не осталось. Право на иммиграцию проверяется консулами Nativ, которые разбросаны по нескольким странам региона».

Курсор ранее писал, что посол Корнийчук заявил, что Украина не впустит хасидов в Умань на Рош ха-Шана. На данный момент официального запрета на въезд еще нет, однако в Офисе президента Украины дали понять, что введут ограничения на въезд к осенним праздникам.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!