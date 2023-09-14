Посол ОАЭ в США выступил с публичным обвинением в адрес Израиля

Посол заявил, что в Иудее и Самарии идет скрытая аннексия.

Посол Объединенных Арабских Эмиратов в США Юсеф аль-Отайба заявил, что Израиль осуществляет «скрытую аннексию» Иудеи и Самарии и что у его страны нет дипломатических инструментов, чтобы остановить это.

Аль-Отайба сказал эти вещи во время дискуссии в «Атлантическом совете» — американском аналитическом центре, основанном в 1961 году при Организации Североатлантического договора.

«Это непросто, это сложно, потому что это происходит скрытым образом, и это затруднит возвращение к решению о двух государствах, но наше соглашение с Израилем было основано на определенных временных рамках, поэтому у нас нет рычагов влияния на решения, которые принимаются за пределами этого временного периода», — сказал он.

Посол отметил, что «Эмираты имеют ограниченное влияние на то, что происходит в Израиле».

Аль-Отайба упомянул об установлении отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами и пояснил, что нормализация была предложена Израилю, чтобы предотвратить официальную аннексию территорий Иудеи и Самарии. «В США была большая решимость добиться (нормализации), все выиграли от этого решения. Поэтому в США была большая поддержка и решимость добиться этого решения», - пояснил посол.

Посол высоко оценил сотрудничество между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами в области культуры и сказал: «Я не думал, что смогу увидеть такую ​​культурную интеграцию между двумя странами так быстро».

Курсор писал, что министр энергетики Кац встретился в Абу-Даби с коллегами из ОАЭ и Иордании, о чем шла речь.