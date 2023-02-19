Посол США предположил, движется ли Израиль к гражданской войне

Посол США в Израиле Томас Найдс призвал правительство работать над достижением консенсуса в отношении судебной реформы, а также преуменьшил озабоченность по поводу междоусобиц.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Найдс прокомментировал высокий уровень явки, зафиксированный на выборах в Кнессет Израиля в ноябре прошлого года, и назвал израильскую демократию «яркой».

«Это живая, живая демократия. 72% израильтян пришли сюда в пятый раз за два года», – сказал он.

Найдс призвал правительство Нетаниягу «достичь консенсуса». Он сослался на слова президента Ицхака Герцога, и заявил, что «нас объединяет любовь к демократии и ее институтам, которая побуждает нас защищать Израиль, как мы это делаем снова и снова».

По словам посла, судебную систему Израиля, вероятно, можно построить путем реформ. В то же время он не считает, что Израиль движется к гражданской войне.

Также он добавил, что администрация Байдена приняла политику, начатую администрацией Трампа, по признанию Голанских высот частью Государства Израиль, и пообещала расширить Соглашение Авраама, дипломатическую инициативу, впервые выдвинутую администрацией Трампа.

«Я люблю Авраамские соглашения и как дипломат, и как человек, который провел много времени в частном секторе. Наследие премьер-министра очень сильно связано с этим. Это одно из самых значительных событий на Ближнем Востоке, и администрация Байдена полностью приняла Соглашения Авраама. Мы ведем переговоры с этими странами, которых раньше никогда не было. Мы работаем вместе, думаем и говорим о том, что будет дальше. Соглашения Авраама были построены на века, и моя задача — вывести их на новый уровень», – поделился Найдс.

Также «Курсор», что Лапид прокомментировал заявление Смотрича о том, что он провоцирует в Израиле «братоубийственную войну».