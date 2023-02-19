Лапид ответил Смотричу: Ты больше не деревенский мальчишка с газовыми баллончиками

19:53, Сегодня
Новости Израиля, Политика
яир лапид фото
Фото: Depositphotos.com

Бывший премьер-министр призывает не паниковать.

Лидер оппозиции Яир Лапид прокомментировал критические заявления в его адрес, высказанные министром финансов Бецалелем Смотричем.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Те, кто хочет предотвратить братоубийственную войну, не продвигают поспешные и насильственные законы, которые раздирают людей. Ты больше не деревенский мальчишка с газовыми баллончиками. На руководящих должностях лучше так быстро не паниковать, и не винить других в ущербе, который вы наносите ни мне, ни американскому правительству», – заявил Лапид.

Отметим, что сегодня, 19 февраля, председатель партии Религиозный сионизм Смотрич рассказал, что в последнее время он беседовал с бизнесменами, руководителями экономики, руководителей банков и руководителей высоких технологий, которые выразили обеспокоенность за «израильскую экономику».

По мнению министра финансов, проблема состоит в Лапиде, который «мешает переговорам о реформе». Смотрич обвинил бывшего премьер-министра в том, что того не интересует широкое национальное согласие, благо страны и предотвращение раскола в нации.

«Яир Лапид хочет братоубийственной войны в стране», – сказал он.

Председатель партии Религиозный сионизм заявил, что лидер Еш Атид заботится лишь о себе и хочет спровоцировать раскол, следуя своим «узким и дешевым» интересам. Это касается желания посеять хаос в сфере экономики и внутри народа, потому что, утверждает Смотрич, Лапид не может достояно пережить поражение на выборах и позор из-за того факта, что он был на посту премьер-министра несколько месяцев.

Ранее «Курсор» сообщал, что Герцог в своем новом заявлении сказал, что «мы можем договориться».

Помимо этого в США республиканцы призвали Байдена ветировать резолюцию Совбеза ООН об Израиле.

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