Лапид ответил Смотричу: Ты больше не деревенский мальчишка с газовыми баллончиками

Лидер оппозиции Яир Лапид прокомментировал критические заявления в его адрес, высказанные министром финансов Бецалелем Смотричем.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Те, кто хочет предотвратить братоубийственную войну, не продвигают поспешные и насильственные законы, которые раздирают людей. Ты больше не деревенский мальчишка с газовыми баллончиками. На руководящих должностях лучше так быстро не паниковать, и не винить других в ущербе, который вы наносите ни мне, ни американскому правительству», – заявил Лапид.

בצלאל, מי שרוצה למנוע מלחמת אחים לא מקדם חקיקה חפוזה ואלימה שקורעת את העם לגזרים. אתה כבר לא נער גבעות עם פחי בנזין. בתפקידים בכירים עדיף לא להכנס לפאניקה כל כך מהר, ולא להאשים אחרים בנזקים שאתה גורם לא אותי ולא את הממשל האמריקאי. pic.twitter.com/QPb0BKUOvM — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) February 19, 2023

Отметим, что сегодня, 19 февраля, председатель партии Религиозный сионизм Смотрич рассказал, что в последнее время он беседовал с бизнесменами, руководителями экономики, руководителей банков и руководителей высоких технологий, которые выразили обеспокоенность за «израильскую экономику».

По мнению министра финансов, проблема состоит в Лапиде, который «мешает переговорам о реформе». Смотрич обвинил бывшего премьер-министра в том, что того не интересует широкое национальное согласие, благо страны и предотвращение раскола в нации.

«Яир Лапид хочет братоубийственной войны в стране», – сказал он.

Председатель партии Религиозный сионизм заявил, что лидер Еш Атид заботится лишь о себе и хочет спровоцировать раскол, следуя своим «узким и дешевым» интересам. Это касается желания посеять хаос в сфере экономики и внутри народа, потому что, утверждает Смотрич, Лапид не может достояно пережить поражение на выборах и позор из-за того факта, что он был на посту премьер-министра несколько месяцев.

Ранее «Курсор» сообщал, что Герцог в своем новом заявлении сказал, что «мы можем договориться».

Помимо этого в США республиканцы призвали Байдена ветировать резолюцию Совбеза ООН об Израиле.