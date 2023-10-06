Посол США требовал вывода войск Израиля из спорных участков ливанской границы - СМИ

Посланник США Амос Хохштейн, посетивший Бейрут прошлым летом, выдвинул предложение, согласно которому Израиль полностью уйдет из всех точек раздора на границе с Ливаном в обмен на удаление военных подразделений Хезболлы из окрестностей границы.
Об этом пишет JewishPress.com.
Хохштейн требовал от Израиля, чтобы он также сдал процветающую деревню Раджар, алавитско-арабскую общину, которая расположена в том месте, где проходят границы трех стран: Ливана, Сирии и Израиля.
Примечательно, что еще год назад на въезде в село стоял шлагбаум, что позволило сделать проход только для жителей и солдат ЦАХАЛа. Однако в сентябре заграждения на въезде в деревню и ограничения на въезд в нее со стороны Израиля были сняты.
На данный момент северный Раджар все еще находится под контролем Израиля, а Ливан и Хезболла продолжают требовать вывода войск Израиля оттуда, а также с холмов Кфарчуба и ферм Шебаа. К этим заявлениям «Хезболла» добавила требование вернуть семь деревень под суверенитет Ливана.
Ранее "Курсор" писал о том, что Ливан подтвердил претензии на часть территории Израиля. Нынешняя линия границы официально признана ООН по окончании Второй Ливанской войны в 2006 году. Однако министр обороны Ливана Морис Салим во вторник, 18 июля, заявил, что Раджар является частью Ливана, поэтому он осуждает "израильскую оккупацию северной части поселка".