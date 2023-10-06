Посол США требовал вывода войск Израиля из спорных участков ливанской границы - СМИ

Это происходило примерно год назад, но стало известно об этом только сейчас.

Посланник США Амос Хохштейн, посетивший Бейрут прошлым летом, выдвинул предложение, согласно которому Израиль полностью уйдет из всех точек раздора на границе с Ливаном в обмен на удаление военных подразделений Хезболлы из окрестностей границы.

Об этом пишет JewishPress.com.

Хохштейн требовал от Израиля, чтобы он также сдал процветающую деревню Раджар, алавитско-арабскую общину, которая расположена в том месте, где проходят границы трех стран: Ливана, Сирии и Израиля.

Примечательно, что еще год назад на въезде в село стоял шлагбаум, что позволило сделать проход только для жителей и солдат ЦАХАЛа. Однако в сентябре заграждения на въезде в деревню и ограничения на въезд в нее со стороны Израиля были сняты.

На данный момент северный Раджар все еще находится под контролем Израиля, а Ливан и Хезболла продолжают требовать вывода войск Израиля оттуда, а также с холмов Кфарчуба и ферм Шебаа. К этим заявлениям «Хезболла» добавила требование вернуть семь деревень под суверенитет Ливана.

Ранее "Курсор" писал о том, что Ливан подтвердил претензии на часть территории Израиля. Нынешняя линия границы официально признана ООН по окончании Второй Ливанской войны в 2006 году. Однако министр обороны Ливана Морис Салим во вторник, 18 июля, заявил, что Раджар является частью Ливана, поэтому он осуждает "израильскую оккупацию северной части поселка".