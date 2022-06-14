Посол США в Израиле рассказал, когда вступит в силу безвизовый режим

Израиль и США уже длительное время ведут переговоры о введени безвизового режима между странами.

Посол США в Израиле Том Найдс заявил, что к 2023 году Израиль присоединится к программе безвизового въезда США.

Об этом сообщает Israel Hayom.

В специальном интервью в преддверии 4 июля и предстоящего визита президента США Джо Байдена в регион в конце того же месяца Найдес сказал, что, хотя многое еще предстоит сделать, США намерены включить Израиль в программу к 2023 году.

Дипломат сказал, что работает круглосуточно, чтобы убедиться, что это произойдет, и добавил, что он тесно сотрудничает с министром внутренних дел Айелет Шакед, которая, по его словам, сосредоточена на этом вопросе.

По словам Найдеса, Израиль должен предпринять несколько шагов, чтобы присоединиться к программе, в том числе принять определенные законы, чтобы привести ее в соответствие с требованиями США.

Найдес заявил также, что США предпринимают «геркулесовы» усилия, чтобы облегчить израильтянам въезд в Америку.

Дипломат отметил, что Кнессету необходимо проголосовать по нескольким вопросам соблюдения, и что законодательный орган работает над этим.

Ранее Курсор писал, что президент США Джо Байден Визит на Ближний Восток в июле будет посвящен национальной безопасности израильтян. Ожидается, что 14 июля Байден встретится с высшим эшелоном израильских лидеров, включая премьер-министра Нафтали Беннета, министра обороны Бени Ганца, министра иностранных дел Яира Лапида и президента Ицхака Герцога.