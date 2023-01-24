Посол Украины посетил солдат ВСУ, лечащихся в Израиле

Посол Украины Евгений Корнийчук посетил двух украинских солдат, которые недавно прибыли для протезирования и реабилитации в медцентр Левинштейн (город Раана) в рамках программы правительства Израиля.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Израиле.

Во время визита украинские дипломаты встретились с руководством медицинского центра. В частности, с врачом Хагаем Амиром, который рассказал о специализации деятельности Левинштейн и о том, как медцентр сотрудничал с украинскими коллегами.

Этот медицинский центр является ведущим в своей области, в силу чего специалисты из Украины постоянно поддерживают с ним связь и обмениваются накопленным опытом в сфере протезирования и реабилитации.

Посол Евгений Корнийчук также встретился с 13-летним украинцем Ринатом Цуприком, который с марта 2022 будет проходить курс реабилитации в Левинштайн. Израильские специалисты добились существенного прогресса и помогли Ринату снова начать самостоятельно ходить.

Ранее мы рассказывали о скандальном заявлении члене российской академии наук и бывшем политике *сергее глязьеве, который сказал, что евреи и президент Украины Владимир Зеленский под эгидой войны воруют органы у украинских солдат и гражданских. По его мнению, доказательством этого является то, что Израиль создал в Украине полевой госпиталь для похищения органов.

Глязьев утверждает, что этим объясняется факт зафиксированного в Израиле в 2022 году рекорда по количеству донорства органов. Он обвинил Зеленского в том, что он получает благодаря этому прибыли и становится «все более и более явной марионеткой Ротшильдов».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!