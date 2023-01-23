В рф придумали новую провокацию: Евреи в партнерстве с Зеленским крадут органы у украинцев

Евреи воруют органы у украинских солдат и гражданских под эгидой войны в Украине.

Об этом заявил член российской академии наук* и бывший российский политик сергей глязьев, информирует kikar.co.il.

По его словам, доказательством его слов является создание Израилем в Украине полевого госпиталя, где, по его словам, Израиль похищал органы у украинцев.

Он также утверждает, что этим объясняется тот факт, что Израиль в 2022 году зафиксировал рекорд по количеству донорства органов.

Также глязьев утверждает, что в этом замешан и президент Украины Владимир Зеленский.

«Кто-нибудь сомневается, кто извлекает из этого прибыль? Судя по всему, семья президента Зеленского получает прибыль, извлекая органы украинских солдат, а затем их уничтожают и объявляют пропавшими без вести», — говорит российский ученый.

Он также заявил, что «Зеленский становится «все более и более явной марионеткой Ротшильдов».

«Через него они изгоняют россиян и украинцев с востока Украины и готовят почву для поселения там своих», — считает глязьев.

Курсор писал ранее, что из-за войны, которую рф развязала на территории Украины, экономическая ситуация ухудшается. Безусловно, та же коррупция значительно влияет на экономическую сферу страны, ведь на войне неплохо зарабатывают отдельные люди, но основной ущерб приносят международные санкции. Эксперты уверенны, что в скором времени россию ждет тотальная бедность.

Еще мы писали, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Напомним, по словам председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, в этом году Украине будет «очень, очень трудно» «выбить» российские войска с каждого дюйма оккупированной территории.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!