Посол в Украине прокомментировал слухи о тайных поставках в Киев израильских оборонных технологий

«Израиль может рассчитывать только на себя, когда дело касается его безопасности», — заявил Михаэль Бродский.

В центре внимания украинских и израильских СМИ вновь возник вопрос о поддержке Израилем Украины, сражающейся против россии*.

Об этом сообщил посол Михаэль Бродский.

Информация, что Израиль тайно инициировал поставки в Киев оборонных технологий через посредников на Западе, возникла на фоне нового союза рф с Ираном. Однако официально израильские власти этого факта не подтверждают.

По словам Михаэля Бродского, Украина пользуется значительной общественной поддержкой в ​​израильском обществе, несмотря на то, что считается, что русскоязычные израильтяне сильно подвержены влиянию россии.

Бродский подчеркнул, что в Израиле много людей оказывают значительную гуманитарную помощь Киеву. Однако, что касается военной поддержки, то у Израиля есть свои «красные линии» в отношении своей безопасности на Ближнем Востоке.

Также помощь Киеву оказалась под угрозой после того, как Украина недавно поддержала антиизраильские резолюции Организации Объединенных Наций, осуждающие Израиль в его конфликте с Палестинской автономией.

«Говоря не только как дипломат, но и как человек, могу сказать вам, что некоторые израильтяне были очень расстроены позицией Украины, и они чувствовали себя преданными», — сказал Бродский. При этом Израиль не только проголосовал за резолюцию ООН, осуждающую россию и называющую произошедшее агрессией против Украины, но и стал соавтором этой резолюции.

Посол в Украине рассказал, что Израиль предоставит в ближайшее время украинцам 20 крупных электрогенераторов, а израильские больницы обеспечивают лечением украинских онкобольных детей и раненых солдат.

Президент Владимир Зеленский неоднократно призывал Израиль активизироваться и предоставить стране израильское оружие для противодействия ракетным ударам и авиабомбардировкам рф. Ранее уже сообщилось, что высокопоставленная украинская делегация посетила Израиль, чтобы обсудить возможное приобретение «ракетных технологий раннего предупреждения».

По словам Бродского, Израиль был бы не против предоставить Украине систему раннего предупреждения, но когда дело доходит до оружия, «с израильской стороны дела обстоят гораздо менее восторженно и гораздо более туманно».

«Такие вещи не должны обсуждаться в СМИ. Потому что, в отличие от стран НАТО, Израиль может рассчитывать только на себя, когда дело касается его безопасности. Израиль не является формальным членом какого-либо военного блока», — пояснил Бродский.

Ранее Курсор писал, что Израиль направил Украине очередную партию медицинской помощи.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!