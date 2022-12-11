Израиль направил Украине очередную партию медицинской помощи

Израиль направил Украине гуманитарную помощь в виде медицинского оборудования.

Об этом информирует Телеграм-канал Голос Израиля.

Сумма нынешнего пакета помощи оценивается в 1,2 миллиона долларов. При этом взамен Израиль потребовал изменить официальную позицию Украины в ООН на произраильскую.

Ранее Курсор писал, что у Зеленского напомнили миру, чем грозит сотрудничество рф с Ираном. Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что это уже не вопрос Украины.

Напомним, риск того, что президент россии владимир путин решится применить ядерное оружие в войне против Украины, снизился после давление на рф со стороны международного сообщества.

Также мы информировали, что в Румынии обнаружили мину на побережье Черного моря. Военно-морские силы Румынии уничтожили очередную морскую мину на побережье Черного моря.

Читайте также: россия наращивает производство «самого мощного» оружия — медведев. По его словам, у рф есть враги не только в Украине, но и в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и «целом множестве других мест, лояльных современным нацистам».