Посольство Украины в Израиле предупреждает: рф распространяет фейки о якобы готовящемся теракте в Умани

Россия запустила фейк о том, что в Умани 15 сентября произойдет теракт.

Российские пропагандисты запустили фейковую информацию о том, что Украина якобы планирует устроить теракт в Умани.

Об этом в своем Facebook предупредило посольство Украины в Израиле.

«Россияне без колебаний используют обманную пропаганду для неоднократного формирования ложного общественного сознания. На этот раз они распространяют информацию о предполагаемом теракте, который Украина якобы планирует осуществить в Умани во время Рош ха-Шана, когда верующие будут находиться в городе», — написали в посольстве.

В ведомстве отметили, что «эти сообщения, конечно, же не имеют под собой никакого основания».

В посольстве также добавили, что «были удивлены, узнав, что Израиль недавно подписал соглашение о сотрудничестве с россией в киноиндустрии» — области, которая в россии активно «поддерживает эту ужасную российскую пропагандистскую машину».

В посольстве надеятся, что что люди, когда столкнутся указанными выше фейками, поймут, что это не более чем пропаганда.

«Одновременно мы ожидаем, что Израиль признает масштаб ошибки при подписании такого соглашения. Еще есть время исправить ситуацию», — написали в посольстве.

Ранее Курсор писал, что Израиль профинансирует безопасный переход паломников на границе с Украиной.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!