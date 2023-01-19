Посреди дороги в Яффо нашли дрон со взрывчаткой: известны подробности

В четверг, 19 января, было разрешено опубликовать информацию, касающуюся инцидента, который произошел на главной улице Яффо. Посреди дороги гражданин Филиппин заметил дрон, и как выяснилось, к нему была прикреплена взрывчатка.

Об этом сообщает News.israelinfo.

Сотрудники полиции приехали на место, изъяли БПЛА и начали расследование инцидента, которое длилось более месяца. Полицейский сапер сообщил, что на дрон было прикреплено мощное взрывное устройство с механизмом дистанционной активации. Прокуратура Тель-Авива предположила, что орудие хотели использовать для устранения конкретного человека. В связи с этим, за рядом жителей Кфар-Касем началась тайная слежка.

В ходе наблюдений полиция выяснила, что четверо подозреваемых из организации в Кфар-Касем прибыли в район перекрестка, ведущего из Кфар-Касем в Бейт Яффо. Оперативная группа ЯМАР расположилась возле дома, как вдруг стражи порядка заметили в воздухе беспилотник. Из-за опасения, что это был дрон-камикадзе, полицейские получили приказ ворваться в помещение. В результате были арестованы четверо подозреваемых из Кфар-Касем и еще один житель Яффо.

При обыске недалеко от места ареста детективы нашли два комплекта дронов, мобильные телефоны, а рядом с домом в сумке нашли взрывные устройства и взрывчатку.

Подозреваемых доставили на допрос. Позже были арестованы еще два человека, которые могут быть причастны к инциденту. Их срок содержания под стражей время от времени продлевался и сегодня, 19 января, прокуратура должна предъявить им обвинительное заключение.

«Курсор» писал ранее, что 12 января, в Беэр-Яакове сотрудниками полиции были задержаны пять человек, которые подозреваются в попытке покушения. Правоохранители изъяли у мужчин два заряженных пистолеты, дробовик, нож, топор, маски, устройство для ночного наблюдения и другие предметы.