Полиция предотвратила покушение в Беэр-Яакове: первые подробности

У задержанных изъяли пистолеты, топор, маски и другие предметы.

В ночь на четверг, 12 января, в Беэр-Яакове сотрудниками полиции были задержаны пять человек, которые подозреваются в попытке покушения.

Об этом пишет News.walla.

Среди подозреваемых четыре жителя центра и один житель севера страны. Правоохранители изъяли у мужчин два заряженных пистолеты, дробовик, нож, топор, маски, устройство для ночного наблюдения и другие предметы. Их задержали на одной из подземных стоянок. Полицейские вынуждены были произвести выстрелы в воздух.

Сегодня подозреваемых доставят в суд для принятия решения о продлении срока содержания их под стражей.

«Курсор» писал ранее, что 2022 год был годом насилия в Израиле, а если быть точнее — очередным годом насилия. Количество людей, убитых, атакованных и раненых, резко возросло.

Еще мы писали, что в среду, 11 января, сотрудники полиции задержали 19-летнюю жительницу Явне по подозрению в нападении на медсестру больницы «Асаф ха-Рофе» в Беэр-Яакове.

Напомним, что в городке Модиин-Илит между участниками дорожного движения произошел конфликт, который перерос в поножовщину. В результате инцидента один мужчина получил ранения. Ссора произошла между водителям мотоцикла и водителем легкового автомобиля.

Читайте также, что на полицейских в Кфар-Касеме совершено нападение, двое офицеров ранены. В результате один террорист ликвидирован и обнаружен склад с боеприпасами.