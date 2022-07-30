Пострадавшая в ДТП на Синае израильтянка рассказала про отношение египтян

Израильтянка, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии на Синайском полуострове рассказала об отношении египетской стороны.

Девушка, которая попала в аварию на Синайском полуострове, рассказала, что на египетской земле, несмотря на критическую ситуацию, пострадавшие столкнулись с рядом трудностей.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Наама Банон отметила, что парамедики, которые приехали на место ДТП, игнорировали израильтян, получивших травмы, а сначала предоставляли помощь египетским водителям. При этом, двое пострадавших были в критическом состоянии. Позже от полученных травм они скончались.

Израильтянка рассказала, что, когда пострадавших доставили в медицинское учреждение, но она в первую очередь попыталась связаться с родственниками и израильским МИД. Но это было проблематично, потому что персонал больницы долгое время не предоставлял точку доступа через мобильный телефон.

Также известно, что египтяне не позволили вертолетам израильских спасателей прилететь на место аварии и эвакуировать пострадавших. Их пришлось вести на машинах к границе и это заняло больше драгоценного времени. И сначала египтяне отказывались их везти, потому что нужно было заплатить задаток, а у молодых людей не было при себе наличных денег. Но за них заплатила израильская пара, отдыхавшая в Нуэйбе.

Однако перед отъездом раненых и подавленных произошедшим и смертью друзей израильтян отправили в местный суд, чтобы они подписали документы о том, что не имеют никаких претензий к местным властям.

Журналисты отметили, что получить подтверждение этой информации от египетских источников у них не получилось.

«Курсор» писал ранее, что 29 июля, в Кирьят-Малахи на бульваре Бен-Гурион произошла авария. Под колеса автомобиля попал 16-летний парень.