Смертельное ДТП в Кирьят-Малахи: машина сбила 16-летнего подростка

В пятницу, 29 июля, в Кирьят-Малахи на бульваре Бен-Гурион произошла авария. Под колеса автомобиля попал 16-летний парень.

Об этом сообщает издание News.walla.

На место происшествия приехала бригада «скорой» помощи (МАДА), которая обнаружила подростка с тяжелыми травмами на дороге. Парамедики провели реанимационные действия, но к сожалению, им не удалось спасти молодого человека.

Сотрудник МАДА Цвика Зильберман рассказала, что парень лежал рядом с машиной, у которой было разбито лобовое стекло. Он был без сознания, но с многочисленными травмами по всему телу. Ему сделали сердечно-легочную реанимацию, но это не помогло, и они констатировали его смерть на месте.

Известно, что пострадавший был членом городской общины ХАБАД и перед ДТП участвовал в наложении тфилина в одном из магазинов.

«Курсор» писал ранее, что 28 июля, недалеко от развязки Кирьят-Гат произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Известно, что на шоссе столкнулись два легковых автомобиля. Сотрудники полиции приступили к расследованию инцидента.

Еще мы писали, что в Иерусалиме на улице Голды Меир автобус сбил 13-летнего подростка. Парамедики госпитализировали его в больницу и оценивают его состояние как тяжелое.