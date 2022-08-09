Поток нарастает: сколько интуристов посетили Израиль в июле

Несмотря на то, что июльский показатель уступает показателю докарантинного 2019 года, поток иностранных туристов в Израиле постепенно нарастает.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции сфера туризма в Израиле пострадала, но ситуация постепенно улучшается ввиду снятых ограничений на въезд в страну.

Об этом сообщает издание «Детали».

Согласно данным, поток нарастает, в июле текущего года Израиль принял четверть миллиона иностранных туристов. Этот показатель в 5 раз больше по сравнению с июлем 2021 года, когда страну посетило менее 50 тысяч человек. Но это на 23% меньше, если сравнивать с показателем, который был в июле в 2019 году, до начала пандемии.

В министерстве туризма заявили, что текущие показатели позволяют прогнозировать, что в этом году Израиль посетит от 2,2 до 2,5 млн иностранных туристов. Также представители заявили, что военная операция «Рассвет» не сильно отразилась на ситуации, а ее быстрое завершение позволяет надеяться, что туризм не понесет серьезного ущерба.

«Курсор» писал ранее, что миллионным туристом в 2022 году стала 53-летняя гражданка ОАЭ. Ее поприветствовал министр туризма Йоэль Развозов хотя и заявил, что Израиль рассчитывал на то, что Джо Байден станет миллионным туристом.

Еще мы писали, что Израиль попал в список одиннадцати лучших направлений для отдыха на лето 2022 года. Вместе с еврейским государством в списке находятся США, Австралия, Франция и другие страны.