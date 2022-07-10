В этом году более миллиона туристов со всего мира посетили Израиль

Миллионным туристом в 2022 году стала 53-летняя гражданка ОАЭ. Ее поприветствовал министр туризма Йоэль Развозов хотя и заявил, что Израиль рассчитывал на то, что Джо Байден станет миллионным туристом.

В аэропорту Бен-Гурион приземлился миллионный турист, посетивший Израиль в этом году. 53-летнюю Белинду Десойо Ли Марсело, жительницу Объединенных Арабских Эмиратов, поприветствовал в стране министр туризма Йоэль Развозов.

«Сначала мы думали и надеялись, что президент Соединенных Штатов Джо Байден станет миллионным туристом, прибывшим в Израиль в 2022 году, но в очередной раз мы опередили прогноз», — отметил Развозов в заявлении своего министерства. «Вот мы и приветствуем миллионного туриста, прибывшего в Израиль в этом году. В прошлом году наше небо было закрыто, действовали ограничения с появлением новых вариантов коронавируса и были серьезные опасения по поводу въездного туризма. Несмотря на ситуацию, мы не сдавались ни на одном этапе. Мы упорно работали над открытием отрасли и вернули туристическую индустрию к жизни, несмотря на трудности».

В январе Израиль вновь открыл свои границы для полностью вакцинированных иностранцев после того, как они были закрыты во время распространения варианта Омикрон, в марте он разрешил въезд невакцинированным туристам, а в мае прекратил все тесты COVID для прибывающих пассажиров.

Курсор ранее писал, что парки и заповедники посетили 90 тысяч туристов. Из-за хорошей погоды большое количество израильтян решили провести Шаббат на природе. В Управлении парков назвали самые популярные среди туристов места.