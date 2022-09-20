Повышение уровня моря: Израиль теряет береговую линию

За последние два месяца минобороны и ЦАХАЛ обеспокоились состоянием защитных сооружений вдоль береговой линии Израиля. «Могут ли они исчезнуть под водой?» — попытались выяснить сотрудники службы безопасности

Администрация по планированию также поняла, что опасно продолжать строительство вдоль побережья, как будто уровень воды не повышается.

Израильский институт океанографических и лимнологических исследований попросили подготовить модель, которая продемонстрирует ожидаемое воздействие на береговую линию и на важнейшие объекты инфраструктуры.

В итоге, Илан Лави, глава государственной компании по сохранению прибрежных скал, заявил: «Штормы и волны будут усиливаться, что опасно обрушением скал вдоль береговой линии Израиля».

У всех есть причины для беспокойства: уровень моря повышается из-за климатического кризиса, вызванного сжиганием ископаемого топлива. Израилю необходимо готовиться, что изменения, скорее всего, будут гораздо серьезнее, чем до сих пор понимали соответствующие органы.

В ближайшие несколько дней главный ученый Министерства охраны окружающей среды профессор Нога Кронфельд Шор предупредит правительство, что Израилю необходимо подготовиться к повышению уровня моря на один метр к 2050 году и до двух с половиной метров к 2100 году.

Таким образом, современные профессиональные прогнозы указывают на настоятельную необходимость активизировать подготовку к последствиям климатического кризиса.

Проблема не ограничивается потерей значительной части израильских пляжей. Источники и представители властей, с которыми мы говорили, предупредили, что опреснительные установки вдоль береговой линии, скалы, дренажная инфраструктура и объекты безопасности могут оказаться под угрозой. Также возрастает опасность экстремальных штормов и волн небывалой высоты, которые обрушатся на прибрежные районы и инфраструктуру.

На данный момент в Израиле нет официального прогноза повышения уровня моря или сценария угрозы, поэтому потребуется решение правительства о создании соответствующей комиссии.

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