Выдыхаем от жары: ожидается снижение тепловой нагрузки и вероятность дождей

Не забывайте зонтик — до полудня на севере и прибрежных районах прогнозируют дожди. В целом, температура во вторник будет немного ниже средней по сезону.

Согласно прогнозам, сегодня утром на прибрежной равнине и на севере возможен небольшой дождь. В конце дня будет переменная облачность.

По всей территории будет ощущаться дальнейшее снижение тепловой нагрузки. В горах к вечеру будет прохладно.

Во вторник ожидается переменная облачность. Температуры будут без существенных изменений и будут несколько ниже обычных для сезона, в основном в горах и во внутренних районах страны.

Ночью будет переменная облачность, а на севере страны и прибрежной равнине может намочить небольшой местный дождь.

Ранее Курсор писал прогноз погоды в Израиле на 20 сентября: переменная облачность, средняя солнечная активность.

Также мы сообщали про перемещение через Гуш-Дан: названы новые размеры налога на въезд-выезд. Агломерация будет поделена на три кольца. При этом размер платы будет зависеть от того, в какие кольца вы въехали/выехали, а также от времени суток.

Как сообщал Курсор, министерство транспорта Израиля вместе с государственной компанией «Нативей Аялон» объявили тендер на реализацию и запуск проекта по введению налога на въезд транспорта в Гуш-Дан.

Также наш сайт информировал о том, что минтранс запустил возможность оплаты проезда в общественном транспорте в кредит.