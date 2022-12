Появились кадры нападения палестинца на офицера ЦАХАЛа в Хаваре

Пропалестинские СМИ распространили видео инцидента в Хаваре, где палестинец напал на солдат ЦАХАЛа и попытался отобрать у них оружие, вследствие чего его застрелили.

Об этом сообщает издание «Детали«.

Некоторые журналисты выбрали тенденциозный способ преподнесения информации для своих читателей, исказив случившееся. Например, один из пропалестинских аккаунтов написал, что «оккупационные силы Израиля застрелили молодого палестинца и не позволили парамедикам спасти его в городке Хавара в Наблусе, бросив его истекать кровью на земле».

Другое средство распространения информации в публикации заявило, что израильскиЙ солдат «жестоко застрелил молодого палестинца в упор посреди белого дня, бросив его умирать на улице, не давая парамедикам подойти к нему».

BREAKING: Israeli occupation forces shoot a Palestinian youth and prevent ambulances from reaching to rescue him in the town of Hawara in Nablus, leaving him bleeding on the ground. pic.twitter.com/3qRegu5Z45

— PALESTINE ONLINE