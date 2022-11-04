Появились новые детали инцидента с военнослужащей ЦАХАЛа в аэропорту Ирана

Представители Моссада связались с военнослужащей, дав ей необходимые инструкции, и она попыталась не привлекать к себе никакого внимания.

Военнослужащая ЦАХАЛа находилась на иранской земле в течение пяти часов на прошлой неделе после незапланированной аварийной посадки самолета из-за состояния здоровья одного из пассажиров воздушного судна. Накануне журналист Барак Равид рассказал 103FM о деталях инцидента, поведении женщины-солдата и шагах, предпринятых ЦАХАЛом и Моссадом.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Инцидент произошел на прошлой неделе, когда 19-летняя военнослужащая после отдыха с семьей в Узбекистане возвращалась в Израиль. Она должна была прибыть в Дубай и пересесть на другой рейс в Израиль, при этом рейс в Дубай проходил над территорией Ирана.

«Необходима была аварийная посадка, и самолет приземлился в аэропорту Шираз на юге Ирана. Военнослужащая проявила находчивость, спрятав свой паспорт Израиля, и говорила только по-русски», — сказал Равид.

Затем военнослужащая смогла отправить текстовое сообщение одному из ее родственников, находившемуся в Узбекистане, и сказал ему: «Сообщить соответствующим людям. Они информируют о ней армейских командиров, которые информируют высшее руководство ЦАХАЛАа, а оттуда — канцелярию премьер-министра и Моссад», — пояснил Равид.

«Все это происходит в то время, когда правительство встречается, чтобы утвердить соглашение с Ливаном. Затем с ней связались представители Моссада, сказав ей, чтобы она не называла себя израильтянкой, и именно так она себя ведет, пытаясь не привлекать к себе никакого внимания», — добавил он.

Через несколько часов пассажирам было предложено вернуться на рейс.

«Я понял, что это было около пяти часов, может, чуть больше, и в конце рейс вылетел в Дубай, а оттуда в Израиль. Оглядываясь назад, это событие закончилось хорошо», — заявил Равид.

По словам Равида, все мероприятие проходило под цензурой ЦАХАЛа, и даже после того, как дело стало достоянием общественности, все еще остаются подробности, которые остаются конфиденциальными.

«Я вообще против цензуры, но утверждалось, что делалось все возможное, когда она была в Иране. Они ждали, пока пройдет некоторое время, прежде чем это было опубликовано, чтобы защитить людей, которые были вовлечены», — добавил он.

«Помимо того, что она, вероятно, была бы взята в заложники, это кризис международной безопасности и политики. Иран помогает россии* в Украине, ядерной сделки нет, все это действительно могло спровоцировать кризис, в который было бы вовлечено гораздо больше стран, чем только Иран и Израиль, гораздо более масштабный», — пояснил Равид.

Ранее Курсор писал, что военнослужащая ЦАХАЛа оказалась в иранском аэропорту. Девушка сумела связаться с израильскими официальными инстанциями и сообщить о чрезвычайной ситуации.

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