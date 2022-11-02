Военнослужащая ЦАХАЛа оказалась в иранском аэропорту: детали инцидента

Девушка сумела связаться с израильскими официальными инстанциями и сообщить о чрезвычайной ситуации.

Самолет, на борту которого находилась израильская военнослужащая, на прошлой неделе был вынужден совершить экстренную посадку в Иране. Информацию об этом случае разрешили опубликовать сегодня, 2 ноября.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Самолет Boeing 737, который летел в Дубай из Ташкента, куда военнослужащая летала, чтобы навестить родственников, оказался в иранском аэропорту «Шираз» из-за того, что одному из пассажиров на борту стало плохо.

Девушка, осознавая серьезность ситуации, немедленно связалась с компетентными органами в Израиле. В службе внешней разведки Моссад ей дали указание разговаривать с иранскими представителями только на русском языке.

Ведомство создало по этому случаю специальный штаб, который отслеживал ситуацию и планировал алгоритм действий по возвращению военнослужащей домой. Но все обошлось.

Иранцы не изолировали военнослужащую ЦАХАЛа от остальных пассажиров и не подвергли допросу. Самолет вскоре вылетел в Дубай.

«Курсор» писал ранее, что израильская армия после подписания соглашения о морской границе с Ливаном приняла решение снизить уровень боевой готовности.

Еще мы писали, что ЦАХАЛ объявил о том, что женщины-военнослужащие будут занимать на постоянной основе должности в танковых подразделениях, развернутых на границах Израиля.