Появились побочные эффекты: в Израиле животных прививали просроченными вакцинами

Гистадрут врачей-ветеринаров призвал коллег не использовать вакцины против бешенства животных, которые были закуплены через министерство сельского хозяйства.

Владельцы животных, которые посещали частные ветеринарные клиники в Израиле, начали жаловаться на то, что в их домашних питомцев начались побочные эффекты после введения вакцины против бешенства. Оказалось, что они были просроченными.

Об этом сообщает издание Mivzaklive.

Гистадрут врачей-ветеринаров призвал коллег отказаться от использования ампул объемом 10 мл с вакциной против бешенства, закупленных через министерство сельского хозяйства.

В инструкции сказано, что срок годности прививки составляет одни сутки, но эта информация не была доведена до покупателей. Ветеринары говорят, что емкость с препаратом в таком объеме непрактична, если учитывать такой короткий срок годности, поэтому они настаивают на замене вакцины на индивидуальные дозы.

Отмечается, что после введения препарата от бешенства домашние животные стали испытывать побочные эффекты. Владельцы говорят, что у кошек и собак появился зуд в месте укола, а также апатия и слабость.

Председатель объединения врачей-ветеринаров Михаэль Эттингер отметил, что в министерстве не спешат заменять ампулы и подчеркнул, что в ветеринарной сфере есть много недостатков, которым не уделяется должное внимание.

«Курсор» писал ранее, что зоопарк Кирьят-Моцкин добавил тени для своих животных.