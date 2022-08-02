Скандал в соцсетях: зоопарк Кирьят-Моцкин добавил тени для своих животных

Общественный резонанс разгорелся несколько дней назад после того, как Нир Давид, политический активист, опубликовал в социальных сетях фотографию двух слонов, очевидно, прижавшихся к стене своего вольера, чтобы охладиться в тени.

В вольере слонов в парке животных «Кирьят Моцкин Хай» на севере Израиля установлена вторая затеняющая сетка после возмущения по поводу пребывания животных на солнце.

Пост про слонов стал вирусным, набрав 2 600 комментариев и 3 900 репостов, и побудил Лорен Тобали, студентку математического факультета Еврейского университета Иерусалима, живущую в Тель-Авиве, начать кампанию по «спасению» животных.

В ответ на шум представители Министерства сельского хозяйства и Управления природы и парков Израиля посетили объект на прошлой неделе. Они начали расследование и запретили парку принимать новых животных на данный момент. Они заявили, что не могут давать дальнейшие комментарии до тех пор, пока не будут сделаны выводы.

В заявлении Министерства сельского хозяйства говорится, что за последние месяцы в парке было проведено несколько «принудительных процедур» и обнаружено несколько «недостатков», не все из которых были устранены.

«Курсор» ранее писал, что партии Смотрича и Бен-Гвира обменялись публичными обвинениями. На фоне слухов об активных переговорах между Религиозным Сионизмом и Оцма Иегудит, первая обвинила Бен-Гвира в «выдвижении ультиматумов и угроз».

Также мы сообщали, что Трамп чуть не отказался от переноса посольства в Иерусалим из-за Нетаниягу. Высокопоставленный чиновник США написал книгу воспоминаний о времени правления Трампа. Интересно, что он рассказал о сомнениях, связанных с переносом в Иерусалим американского посольства.

Наш сайт информировал, что глава РААМ Мансур Аббас выступил с гневным заявлением. Председатель партии «РААМ» оказался вовлеченным в бурные дебаты в Рамат-ха-Шароне. Кроме того, «РААМ» не исключает какую-либо партию в следующей коалиции, в том числе «Ликуд».