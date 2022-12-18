Появилось новое видео с женщиной, на которую упал мусорный бак во время беспорядков в Иерусалиме

Полиция еще никого не арестовала за это правонарушение.

Полиция продолжает расследование жестоких беспорядков в Иерусалиме в четверг вечером, в ходе которых женщина-харедим была серьезно ранена, когда протестующие толкнули на нее мусорный контейнер.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Сегодня (воскресенье) полиция издала приказ о неразглашении подробностей расследования. Согласно изданному приказу, запрещается публиковать какие-либо подробности следствия и какие-либо сведения, которые могут идентифицировать подозреваемых.

В сети опубликовали видео инцидента, на котором видно, как контейнер передвигается по улице. Внутри контейнера разгорелся огонь.

חשיפה: תיעוד ראשון של רגע דרדור הפח שפגע במירל דז’לובסקי בת ה-40 ופצע אותה קשה ביום חמישי האחרון ברחוב יחזקאל בירושלים pic.twitter.com/Hx4dyDxLgB — חיים גולדברג (@haim_goldberg) December 18, 2022



Сотни активистов-харедим устроили беспорядки в Иерусалиме в ночь на четверг и отправили мусорный контейнер в движение. Контейнер ударил 40-летнюю женщину, мать 11 детей, она находится в больнице в тяжелом состоянии. За этот поступок пока никто не арестован.

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