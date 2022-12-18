Стали известны подробности ножевого нападения в школе Нетании

Утром воскресенья, 18 декабря, в Нетании произошло нападение подростков с ножом на школьника религиозно-технологической школы.

Пострадавший находится в больнице «Ланиадо». Врачи квалифицировали его травмы как легкие, и его жизни ничего не угрожают. Однако полиция начала расследование. По горячим следам удалось задержать двоих 16-летних подростков, подозреваемых в нанесении ножевых ран школьнику.

Всего нападавших было трое, но один из них, по информации полиции скрылся на мопеде.

Служба скорой помощи Маген Давид Адом округа Ха-Шарон получила информацию о происшествии в 11:09. На место были немедленно направлены парамедики. «Ранения были нанесены в нижнюю часть туловища. Мы оказали школьнику первую помощь и доставили его в больницу», — сообщил Ран Леви, парамедик мотоциклетного подразделения МАДА.

Ранее Курсор писал, что в школе в Нетании подросток получил ножевое ранение.

Редакция информировала, что в Реховоте неизвестные ворвались в школу в масках: ранен подросток. Шокирующее происшествие в одной из школ взбудоражило город Реховот. Преступники в масках ранили подростка прямо на территории заведения.

Также сообщалось, что медработники фотографировали обнаженных девочек во время осмотров и распространяли их снимки. Полиция нашла в телефоне подозреваемого из больницы «Рамбам» запись совершения сексуальных преступлений в отношении детей.