Появилось видео с полицейскими, которые применили насилие против поселенцев

Сегодня поселенцы из организации Нахала провели мероприятие в честь основания новых форпостов. К сожалению не обошлось без столкновений с полицией.
Соответствующее видео показали на телеграм-канале
«Полиция применяет насилие против мирных евреев, чтобы не допустить строительство еврейских поселений», — написали администраторы канала.
Также на канале сообщали, что основание нового поселения Яхиш-Цион, которое находится между Оз-Ционом и поселением Псагот, решил посетить 85-летний раввин Хаим Штайнер.
Важно, что ведущие духовные лидеры религиозного сионизма среди которых рав Хаим Друкман, рав Дов Лиор, рав Арье Штерн, рав Исраэль Ариэль, рав Шмуэль Элияху и другие выступили в поддержку основания новых поселений. Сперва поселенцам не давали проехать в Самарию левые активситы. Также сообщается, что полиция конфисковала у них прицеп с бутлями воды.
Несмотря на это, поселенцы и активисты Нахала смогли добраться до места назначения. Они усторили праздник с танцами и песнями.
Также редакция Курсора сообщала, что на мероприятии присутствовал политк Итама Бен-Гвир.