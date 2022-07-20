Появилось видео с полицейскими, которые применили насилие против поселенцев

Сегодня тысячи религиозных евреев решили помочь движению Нахала построить несколько поселений. На сборном пункте в Самарии прибыло больше тысячи людей.

Сегодня поселенцы из организации Нахала провели мероприятие в честь основания новых форпостов. К сожалению не обошлось без столкновений с полицией.

Соответствующее видео показали на телеграм-канале Что там у евреев?

«Полиция применяет насилие против мирных евреев, чтобы не допустить строительство еврейских поселений», — написали администраторы канала.

Также на канале сообщали, что основание нового поселения Яхиш-Цион, которое находится между Оз-Ционом и поселением Псагот, решил посетить 85-летний раввин Хаим Штайнер.

Важно, что ведущие духовные лидеры религиозного сионизма среди которых рав Хаим Друкман, рав Дов Лиор, рав Арье Штерн, рав Исраэль Ариэль, рав Шмуэль Элияху и другие выступили в поддержку основания новых поселений. Сперва поселенцам не давали проехать в Самарию левые активситы. Также сообщается, что полиция конфисковала у них прицеп с бутлями воды.

Несмотря на это, поселенцы и активисты Нахала смогли добраться до места назначения. Они усторили праздник с танцами и песнями.

Также редакция Курсора сообщала, что на мероприятии присутствовал политк Итама Бен-Гвир.