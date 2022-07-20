Поселенческое движение Нахала показало, как основываются новые форпосты

Появились видео с мероприятия, на которых запечатлены танцы и песни поселенцев. Акцию поддержали ведущие раввины страны и политик Итамар Бен-Гвир.

Религиозное поселенческое движение Нахала провело сегодня акцию по основанию новых форпостов. Мероприятие поддержали ведущие раввины религиозного сионизма во главе с равом Хаимом Друкманом.

Об этом сообщили на телеграм-канале Люди в черном.

«Несмотря на протесты членов левых движений (особенно старался «Шалом Ахшав») до 8000 тысяч человек, преимущественно молодежи и молодых семей, смогли собраться и основать шесть новых форпостов. Бонусом – танец с вездесущим Бен Гвиром, который привез молодым поселенцам воду», — написали администраторы канала.

Отмечается, что в ходе акции не было столкновений с ЦАХАЛом или полицией, хотя в отдельных случаях силы безопасности пытались помешать поселенцам.

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