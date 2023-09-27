Пожар, охвативший территорию возле поселка Долев, вызван поджогом - появилось видео

Израильские пожарные работали всю ночь, чтобы взять очаг возгорания под свой контроль.

Во вторник, 26 сентября, территорию возле поселка Долев в округе Биньямин, охватил сильный пожар. Но в ходе расследования выяснилось, что он был спровоцирован поджогом.

Об этом сообщает издание "Детали".

Сотрудники полиции просмотрели камеры видеонаблюдения, установленные в этом районе, и увидели, как двое неизвестных мужчин преднамеренно разожгли огонь, а после скрылись с места происшествия.

גל הטרור הערבי: שני מחבלים ביצעו פיגוע הצתה הלילה סמוך לישוב דולב בבנימין ונמלטו. pic.twitter.com/pkWU6zBmFU — הלל ביטון רוזן | Hallel Bitton Rosen (@BittonRosen) September 27, 2023

Пожарные работали всю ночь, чтобы взять очаг возгорания под свой контроль.

"Курсор" писал ранее, что в районе заповедников Альмагор и Маале-Гамла на севере Израиля произошел сильный пожар, охвативший десятки дунам. Пожарным пришлось бороться сразу с 8 очагами возгорания.

Еще мы писали, что 28 подростков в возрасте от 15 до 17 лет пострадали от вдыхания дыма в результате пожара, который произошел в йешиве "Поневеж" в городе Бней-Брак в Израиле. Учреждение является одной из ведущих йешив литовского направления в стране.

Напомним, что возле населенного пункта Гивот в Гуш-Эционе вспыхнул масштабный пожар.