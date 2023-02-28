Пожар в Иерусалиме: названо количество пострадавших

Четыре человека получили травмы в результате отравления дымом в результате пожара, вспыхнувшего во вторник днем ​​на улице Хамфакед в Иерусалиме.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Огонь произошел в складском помещении в подвале здания и прорвался через лестницу и в другие квартиры. Обеспокоенные жильцы вызвали пожарных и скорую помощь.

Мохаммад Обейд, волонтер United Hatzalah EMT, находился в старом городе, когда его предупредили о чрезвычайной ситуации. Мохамад бросился к своему автомобилю, уехал с места происшествия и прибыл одновременно с другим волонтером United Hatzakah EMT, Шаломом Авитаном.

Пара медиков первой прибыла на место происшествия и начала оказывать помощь жильцам, которых пожарные вытащили из задымленного здания. Двое из раненых были младенцами.

«Мы снабжали пациентов кислородом и лечили их от других легких травм, — рассказал Авитан.

Через несколько минут прибыли две машины скорой помощи, которые доставили пострадавшего в ближайшую больницу для продолжения лечения.

«Быть ​​врачом скорой помощи по-настоящему радостно, хотя у меня есть семья, о которой нужно заботиться, и я учусь, я все еще нахожу время, чтобы помогать нуждающимся и спасать жизни. Я делаю все возможное, чтобы относиться ко всем с улыбкой, чтобы они не были напуганы, и я мог по-доброму помочь им пережить травму, которую они переживают. Когда они видят, что я прибываю, важно, чтобы они относились ко мне доброжелательно, так как это заставляет их чувствовать себя спокойнее и безопаснее, а также помогает им с медицинской точки зрения», – поделился Мохаммад после того, как инцидент с пожаром закончился.

Также «Курсор» сообщал, что в жилом доме в Писгат-Зеэв взорвался газовый баллон, есть жертва.