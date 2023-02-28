В жилом доме в Писгат-Зеэв взорвался газовый баллон, есть жертва

Во вторник, 28 февраля, в иерусалимском районе Писгат-Зеэв в жилом доме, расположенном на улице Хаим Торан, взорвался газовый баллон. В результате происшествия погиб 50-летний мужчина.

Об этом пишет издание News.walla.

На место инцидента вызвали парамедиков (МАДА), которые были вынуждены констатировать его смерть на месте от полученных травм. Двое других мужчин в возрасте 40 лет получили ранения средней степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

Сейчас проводится осмотр места происшествия, ведется поиск дополнительных пострадавших и выясняются обстоятельства, которые привели к трагическому инциденту.

«Курсор» писал ранее, что проезжавший по улице города Нетивота автомобиль взорвался на ходу. Водитель транспортного средства, 50-летний мужчина, получил в результате взрыва травмы средней степени тяжести.

Еще мы писали, что в Умм-эль-Фахме произошел взрыв автомобиля, в результате чего получили ранения двое мужчин. Один из пострадавших — в тяжелом состоянии. Медики оказали им помощь на месте происшествия, после чего госпитализировали в больницу «Эмек».

Напомним, что в ночь на пятницу, 24 февраля, в Бней-Браке произошел серьезный пожар в жилом доме, в результате которого пострадали 24 человека, среди них — женщины и дети.

Читайте также, что в Тель-Авиве мужчина был найден мертвым в своей квартире с отравлением угарным газом. Он лежал на земле рядом с одноразовой сковородой с углями — предполагается, что он использовал их для обогрева своего дома.