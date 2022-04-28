Пожар в Иерусалиме: ведутся поиски двух девочек

В жилом доме в районе Геула в Иерусалиме вспыхнул пожар на последнем этаже. Спасатели проводят операцию по спасению двух девочек, которые находятся в здании.

Сегодня в Иерусалиме вспыхнул пожар в квартире на последнем этаже четырехэтажного дома.

Спасатели ведут поиски двух девочек 8 и 4 лет, которые могли находиться на месте пожара.

Согласно обновленной информации, одна из девочек найдена живой и здоровой.

Об этом сообщает телеграм-канал Люди в черном.

Курсор писал ранее, что у могилы Рашби на горе Мерон вспыхнули беспорядки. Молодые харедим, прибывшие к могиле Рашби в Мероне, начали жестокие беспорядки, в том числе пытались разрушить новую инфраструктуру, построенную для празднования, беспокоя присутствующих верующих.