Пожар в Иерусалиме: ведутся поиски двух девочек

19:13, 28 апреля 2022
Новости Израиля, Происшествия
Пожар огонь фото
Фото: pixabay.com

В жилом доме в районе Геула в Иерусалиме вспыхнул пожар на последнем этаже. Спасатели проводят операцию по спасению двух девочек, которые находятся в здании.

Сегодня в Иерусалиме вспыхнул пожар в квартире на последнем этаже четырехэтажного дома.

Спасатели ведут поиски двух девочек 8 и 4 лет, которые могли находиться на месте пожара.

Согласно обновленной информации, одна из девочек найдена живой и здоровой.

Об этом сообщает телеграм-канал Люди в черном.

Курсор писал ранее, что у могилы Рашби на горе Мерон вспыхнули беспорядки. Молодые харедим, прибывшие к могиле Рашби в Мероне, начали жестокие беспорядки, в том числе пытались разрушить новую инфраструктуру, построенную для празднования, беспокоя присутствующих верующих.

Еще напомним, что террористы из Газы запустили российские зенитные ракеты по израильским самолетам. Террористы использовали зенитные ракеты российского производства во время обстрела израильских самолетов на юге Газы. ХАМАС использовал их уже несколько раз в течение последних недель.

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Автор материала:
Кати Адхам
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