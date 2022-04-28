Пожар в Иерусалиме: ведутся поиски двух девочек

Сегодня в Иерусалиме вспыхнул пожар в квартире на последнем этаже четырехэтажного дома.
Спасатели ведут поиски двух девочек 8 и 4 лет, которые могли находиться на месте пожара.
Согласно обновленной информации, одна из девочек найдена живой и здоровой.
Об этом сообщает телеграм-канал Люди в черном.
Курсор писал ранее, что у могилы Рашби на горе Мерон вспыхнули беспорядки. Молодые харедим, прибывшие к могиле Рашби в Мероне, начали жестокие беспорядки, в том числе пытались разрушить новую инфраструктуру, построенную для празднования, беспокоя присутствующих верующих.
Еще напомним, что террористы из Газы запустили российские зенитные ракеты по израильским самолетам. Террористы использовали зенитные ракеты российского производства во время обстрела израильских самолетов на юге Газы. ХАМАС использовал их уже несколько раз в течение последних недель.