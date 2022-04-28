У могилы Рашби на горе Мерон вспыхнули беспорядки

Молодые люди устроили беспорядки у могилы Рашби на горе Мерон. Категорически противились указаниям полиции, бросали в них предметы и отказывались покидать место празднования.
Об этом сообщает Maariv.
На место происшествия прибыли многочисленные полицейские силы, которые задержали четверых подозреваемых.
Курсор писал ранее, что полиция направит три тысячи полицейских в Старый город из-за опасений возобновления беспорядков. Силы безопасности Израиля хотят обеспечить спокойствие в Старом городе Иерусалима и избежать возможных беспорядков — для того по всему Старому городу будут размещены полицейские патрули.
Еще напомним, что террористы из Газы запустили российские зенитные ракеты по израильским самолетам. Террористы использовали зенитные ракеты российского производства во время обстрела израильских самолетов на юге Газы. ХАМАС использовал их уже несколько раз в течение последних недель.