У могилы Рашби на горе Мерон вспыхнули беспорядки

Молодые харедим, прибывшие к могиле Рашби в Мероне, начали жестокие беспорядки, в том числе пытались разрушить новую инфраструктуру, построенную для празднования, беспокоя присутствующих верующих.

Молодые люди устроили беспорядки у могилы Рашби на горе Мерон. Категорически противились указаниям полиции, бросали в них предметы и отказывались покидать место празднования.

Об этом сообщает Maariv.

На место происшествия прибыли многочисленные полицейские силы, которые задержали четверых подозреваемых.

Курсор писал ранее, что полиция направит три тысячи полицейских в Старый город из-за опасений возобновления беспорядков. Силы безопасности Израиля хотят обеспечить спокойствие в Старом городе Иерусалима и избежать возможных беспорядков — для того по всему Старому городу будут размещены полицейские патрули.