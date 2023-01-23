Пожар в Тель-Авиве, загорелся 44-этажный жилой дом

В понедельник вечером, 23 января, вспыхнул пожар в 44-этажном жилом доме.

Об этом сообщает Israel Hayom.

На место происшествия было вызвано множество пожарных Тель-Авива при содействии пожарных расчетов всех станций округа Дан. Пожар возник в шахте электропередач.

Следует отметить, что в 44-этажном здании еще никто не живет, а потому там никто не застрял. Сейчас спасатели пытаются ликвидировать пламя.

Ранее мы рассказывали, что полицией был арестован 36-летний житель Ашдода, которого подозревают в причастности к установке взрывного устройства в одном из домов. Примерно неделю назад в жилом доме на улице Дов Гура заложили бомбу, которая сдетонировала и повредила лестницу и двери жилых помещений.

В ходе расследования правоохранители предположили, что подоплекой инцидента стал криминальный конфликт между преступниками, которые принадлежат к различным городским группировкам.

Также «Курсор» сообщал, что в Иерусалиме 23 января произошло ДТП между мотоциклом и машиной «скорой» помощи. У одного из пострадавших зафиксированы тяжелые травмы, а второй находится в состоянии средней степени тяжести.

Участников аварии госпитализировали в больницу «Хадасса Хар Ха Цофим» для лечения. На месте работают сотрудники полиции, и выясняют обстоятельства инцидента.