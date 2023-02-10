Пожилым израильтянам выплатят по 200 шекелей на отопление

В правительстве начали реализацию плана по борьбе с дороговизной жизни для малоимущих категорий людей. В связи с этим пожилые израильтяне получат пособие в размере 200 шекелей, чтобы иметь возможность оплатить услуги отопления.

Об этом сообщают «Детали«.

Как известно, пособие на отопление, которое ежегодно получают пенсионеры, составляет 608 шекелей. В этом отопительном сезоне его уже выплатили израильтянам. Выделенные правительством дополнительные 200 шекелей будут выплачены в счет пособия на следующий зимний период. Таким образом, перед последующим отопительным сезоном пенсионеры получат пособие в размере 408 шекелей вместо 608 шекелей.

Такое решение было принято израильскими властями после публикации Службы национального страхования, авансирование субсидии о значительном повышении тарифа на электроэнергию, которое пришлось на январь 2023 года. В то же время в ведомстве анонсировали снижение тарифов в ближайшие месяцы в связи с заморозкой цен на электроэнергию.

В опубликованном заявлении также утверждается, что аванс представляет собой единовременную субсидию, предоставляемую на определенный период. Эксперты считают, что такие изменения не повлияют на доходы пожилых людей, поскольку дополнительная выплата на отопление не имеет отношения к пособиям, которые пенсионеры получают на постоянной основе.

Ранее «Курсор» писал о том, что Министерство финансов и строительства подписало с агентством «Сохнут» соглашение о строительстве социального жилья для престарелых. Такое жилье будет построено по всей стране: в Ноф-ха-Гилиль, Беэр-Шеве, Нативоте, Раанане, Хадере, Лоде, Тель-Авиве и других городах.