Уходящее правительство сделало подарок пожилым гражданам

Министерства финансов и строительства подписали с агентством «Сохнут» соглашение о строительстве социального жилья для престарелых.

Об этом сообщает 9tv.co.il.

Согласно договоренности, на первом этапе в эксплуатацию введут полторы тысячи квартир для пожилых израильтян. В дальнейшем возможно увеличение количества нового жилья для пенсионеров вдвое.

Отмечается, что это не первый подобный проект. В 2016 году стороны уже подписывали аналогичное соглашение. С тех пор в эксплуатацию ввели 2650 социальных квартир для пожилых людей.

«Такое жилье будет построено по всей стране: в Ноф-ха-Гилиль, Беэр-Шеве, Нативоте, Раанане, Хадере, Лоде, Тель-Авиве и других городах. Управлять им будет компания «Амигор», — пишет издание.

По словам уходящего министра финансов Авигдора Либермана, соглашение является «успешным во всех отношениях».

«Мы строим государственное жилье высокого качества. Его ждут люди по всей территории страны», — сказал чиновник.

В свою очередь министр строительства и ЖКХ Зеев Элькин заявил, что увеличение фонда государственного жилья является «важным шагом».

«Это – наш приоритет, поэтому я рад успешному завершению проекта. Этот проект – важный шаг в помощи незащищенным слоям израильского населения», – считает Элькин.

Он также отметил, что пожилые израильтяне составляют две трети из числа граждан, ожидающих социальное жилье.

Ранее Курсор писал, что в Израиле продолжается рост цен на жилье. Индекс потребительских цен Израиля вырос на 0,1% в ноябре, в то время как рост цен на жилье за ​​год до октября превысил 20%.

Также Курсор писал о том, что налоговые льготы для арендодателей вырастут: ожидается рост арендной платы. За последний год арендная плата уже выросла на 4,2% для продленных договоров аренды и на 8,1% для новых арендаторов.

Кроме этого, в Израиле выросла средняя цена на жилье. Повышение процентных ставок сократило количество сделок с недвижимостью в Израиле, но еще не привело к снижению цен.