Правила безопасности для детей во время Хануки

Ханука — захватывающий праздник, полный торжественных переживаний, а также эмоций от света, запахов и вкусов. Но взрослые в этот праздник несут повышенную ответственность за детей.

Главное правило — это не брать на себя ответственность за жизни других детей — обязательно спросите у родителей детей, прежде чем предлагать еду ребенку, и таким образом вы избежите возможных опасностей.

Некоторым детям приходится трудно на празднике. Иногда они даже отказываются от участия в ханукальном утреннике в детском саду. Они могут чувствовать себя подавленными на мероприятиях по зажжению свечей с большим количеством участников, и мы рекомендуем дать им немного времени. Просто приходите пораньше на вечеринку или в дом, где вы остановились, и не торопите их участвовать, вселяйте в них уверенность в своем присутствии.

Дома рекомендуется подготовиться заранее – рассказать детям, что будет на празднике, повторить вместе песни и декламации, а также сообщить, что на празднике ожидается много гостей.

Если это вечеринка в детском саду, вы также можете обратиться за помощью к воспитателю детского сада или помощнику, который даст ребенку «предохранительный выстрел». И самое главное — проявите сочувствие к ребенку и не подведите его. Есть немало детей, которые «медленно разогреваются». Имея немного времени и много терпения, они будут участвовать, как и все остальные, и даже получать удовольствие от мероприятия.

Будьте особенно осторожны с огнем при зажжении меноры. Особенно с девочками и их длинными волосами. Важно зажигать свечи только с собранными волосами.

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